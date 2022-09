Энди МАРРЕЙ: «Я не заслужил такого прощания, как Федерер»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (Великобритания) высказался по поводу завершения карьеры:

«Я точно не буду делать, да и не заслужил такого прощального завершения карьеры, как Роджер Федерер. Всё ещё соревнуюсь и чувствую себя физически хорошо против топ-игроков».

Отметим, что ранее Роджер Федерер провел свою последнюю игру в карьере. Сделал он это в парном матче с Рафаэлем Надалем, где он вместе с Энди Марреем и другими игроками играл за сборную Европу.

"I certainly won't and don't deserve to have a send-off like Roger Federer. I'm still playing competitive tennis and physically feeling good against top players."



Andy Murray about retirement



(via @bbc) pic.twitter.com/lUrtQtA7Ht