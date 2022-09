Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч

23 сентября состоялся парный матч на Кубке Лейвера. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер с составе команды Европы соревновались против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо из команды Мира.

Европейская пара теннисистов проиграла, хотя имела матчбол.

Кубок Лейвера

Рафаэль Надаль / Роджер Федерер (Европа) – Джек Сок / Фрэнсис Тиафо (Мир) – 6:4, 6:7(2), 9-11

После первого игрового дня команды имеют равенство очков 2:2.

Отметим, что Роджер Федерер провел свою последнюю игру в профессиональной карьере. Ранее он объявил об уходе с большого спорта.

Team World triumphs in the doubles.



The moment @JackSock92 and @FTiafoe defeat Roger Federer and Rafael Nadal.#LaverCup pic.twitter.com/aHLDM4GCij