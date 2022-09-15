Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Легендарный теннисист опубликовал прощальную аудиозапись в своем Twitter
Легендарный теннисист Роджер Федерер сообщил в своем Twitter, что завершит карьеру после Кубка Лейвера.
Отметим, что швейцарец сыграет на прощальном турнире за команду Европы вместе с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем.
Швейцарский теннисист навсегда внес свое имя в историю тенниса. Федерер, помимо побед на Больших шлемах, был первой ракеткой на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что до сих пор остается непобитым рекордом.
За свою карьеру легендарный швейцарец выиграл 103 турнира серии АТР в одиночном разряде.
Он пять раз выигрывал US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шесть раз Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и восемь раз Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017).
Также Федерер дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012), 6 раз Итоговый турнир АТР и становился обладателем Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии.
To my tennis family and beyond,— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022
With Love,
Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN
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