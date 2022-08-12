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ATP
12 августа 2022, 02:01 | Обновлено 12 августа 2022, 02:02
327
0

Легенды дадут бой! Джокович, Надаль и Федерер узнали партнеров по команде

Грек Циципас и норвежец Рууд приняли приглашение на Кубок Лейвера

12 августа 2022, 02:01 | Обновлено 12 августа 2022, 02:02
327
0
Легенды дадут бой! Джокович, Надаль и Федерер узнали партнеров по команде
Кубок Лейвера

Стефанос Циципас (Греция, ATP 5) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 7) сыграют на Кубке Лейвера за команду Европы.

Команду Европы также будут представлять Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания, ATP 3), Энди Маррей (Великобритания, ATP 48) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

За команду Мира пока заявлены Диего Шварцман (Аргентина, ATP 15), Феликс Оже-Альясим (Канада, ATP 9), Тейлор Фритц (СШA, ATP 13) и Джек Сок (СШA, ATP 107). Ник Кирьос (Австралия, ATP 37), который принимал участие на постоянной основе, от турнира отказался, так как хочет провести время с семьей.

Турнир пройдет с 23 по 25 сентября.  

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