Федерер анонсировал свой прощальный матч

Завтра, 23 сентября пройдет первый игровой день Кубка Лейвера-2022, который станет прощальным турниром в карьере Роджера Федерера. Сам швейцарец в пятницу сыграет в паре со своим главным соперником в карьере, Рафаэлем Надалем, против дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо.

Федерер сообщил о том, что этот матч станет последним в его карьере:

«Завтра вечером. Мой последний матч. В паре с Рафаэлем Надалем», - написал Федерер.

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ