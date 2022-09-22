Федерер анонсировал свой прощальный матч
Он состоится в пятницу, 23 сентября
Завтра, 23 сентября пройдет первый игровой день Кубка Лейвера-2022, который станет прощальным турниром в карьере Роджера Федерера. Сам швейцарец в пятницу сыграет в паре со своим главным соперником в карьере, Рафаэлем Надалем, против дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо.
Федерер сообщил о том, что этот матч станет последним в его карьере:
«Завтра вечером. Мой последний матч. В паре с Рафаэлем Надалем», - написал Федерер.
Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022
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