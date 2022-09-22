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ATP
22 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 22 сентября 2022, 15:24
105
0

Федерер анонсировал свой прощальный матч

Он состоится в пятницу, 23 сентября

22 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 22 сентября 2022, 15:24
105
0
Федерер анонсировал свой прощальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 23 сентября пройдет первый игровой день Кубка Лейвера-2022, который станет прощальным турниром в карьере Роджера Федерера. Сам швейцарец в пятницу сыграет в паре со своим главным соперником в карьере, Рафаэлем Надалем, против дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо.

Федерер сообщил о том, что этот матч станет последним в его карьере:

«Завтра вечером. Мой последний матч. В паре с Рафаэлем Надалем», - написал Федерер.

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