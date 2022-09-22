ATP22 сентября 2022, 14:23 |
211
0
Стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера
В пятницу Роджер Федерер сыграет свой прощальный матч
22 сентября 2022, 14:23 |
211
0
В пятницу, 23 сентября, стартует пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.
Расписание первого игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)
Каспер Рууд (Европа) – Джек Сок (Мир)
Стефанос Циципас (Европа) – Диего Шварцман (Мир)
Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
Роджер Федерер / Рафаэль Надаль (Европа) – Джек Сок / Фрэнсис Тиафо (Мир)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 08:09 6
Александер Чеферин пока не готов возвращать сборную страны-агрессора
Война | 22 сентября 2022, 00:15 23
Защитники Азовстали в Мариуполе теперь на свободе!
Теннис | 21.09.2022, 20:17
Футбол | 22.09.2022, 00:03
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2022, 07:40 14
20.09.2022, 16:18 24
20.09.2022, 23:35
20.09.2022, 23:05 9
21.09.2022, 11:27 14
20.09.2022, 12:38 7
21.09.2022, 03:40 2
20.09.2022, 17:52 24