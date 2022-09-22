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ATP
22 сентября 2022, 14:23 |
211
0

Стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера

В пятницу Роджер Федерер сыграет свой прощальный матч

22 сентября 2022, 14:23 |
211
0
Стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 сентября, стартует пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Расписание первого игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)

Каспер Рууд (Европа) – Джек Сок (Мир)
Стефанос Циципас (Европа) – Диего Шварцман (Мир)
Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
Роджер Федерер / Рафаэль Надаль (Европа) – Джек Сок / Фрэнсис Тиафо (Мир)

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей Кубок Лейвера Стефанос Циципас Джек Сок Диего Шварцман Алекс де Минаур Фрэнсис Тиафо
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Источник Sport.ua
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