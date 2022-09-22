Стало известно расписание первого игрового дня на Кубке Лейвера

В пятницу, 23 сентября, стартует пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Расписание первого игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)

Каспер Рууд (Европа) – Джек Сок (Мир)

Стефанос Циципас (Европа) – Диего Шварцман (Мир)

Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)

Роджер Федерер / Рафаэль Надаль (Европа) – Джек Сок / Фрэнсис Тиафо (Мир)