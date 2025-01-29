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Италия
29 января 2025, 14:40 |
451
0

Провел 500 матчей в чемпионате. Итальянский форвард завершил карьеру

Франческо Капуто повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет

29 января 2025, 14:40 |
451
0
Провел 500 матчей в чемпионате. Итальянский форвард завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Капуто

37-летний итальянский форвард Франческо Капуто объявил о завершении карьеры – об этом футболист сообщил в социальных сетях.

«Жизнь порой заставляет нас делать выбор, который созревает внутри нас очень медленно. Я осознаю, какой путь хочу выбрать в будущем. На самом деле, это только начало новой версии меня: более зрелого Чиччо, более осознанного и готового к новым приключениям, с багажом всего опыта, жертв, радостей и уроков, которые дала мне эта карьера.

Сегодня я закрываю важную главу своей жизни, но открываю новую. Это не прощание, это новое начало. Скоро увидимся, более готовыми и сильными, чем когда-либо», – написал Капуто.

За свою карьеру Франческо провел 206 матчей в Серии А (69 голов) и 300 поединков в Серии B (117 забитых мячей). За свою профессиональную карьеру выступал во многих итальянских клубах – Эмполи, Сассуоло, Сампдорию и многие другие. Провел два матча в составе национальной сборной Италии и забил один гол.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Серия B Франческо Капуто завершение карьеры
Микола Титюк Источник: Instagram
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