ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный бразилец завершает карьеру в 41 год

41-летний бразильский полузащитник Фелипе Мело решил завершить футбольную карьеру.

«Это важный шаг. Я решил, что пришло время завершать. Это были невероятные годы, было очень много борьбы и достижений.

Я благодарю Бога за каждый момент, который пережил. Я доволен, что мог заниматься любимым делом», - сообщил легендарный футболист.

Фелипе Мело начинал карьеру за бразильский «Фламенго». Впоследствии играл за «Крузейро» и «Гремио». В 2005 году переехал в Европу, где стал игроком испанской «Мальорки».

В Испании Мело также выступал за «Расинг Сантандер» и «Альмерию». Из последнего клуба перешел в «Фиорентину».

Фелипе Мело по-настоящему известным стал в «Ювентусе». Впоследствии игрок переехал в Турцию, где играл за «Галатасарай».

Также выступал за миланский «Интер».

В 2017 году вернулся в Бразилию. Играл за «Палмейрас» и «Флуминенсе».

За сборную Бразилии сыграл 22 матча и забил 2 гола.