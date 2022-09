Первое поражение Европы. Де Минаур одержал волевую победу над Марреем

Состоялся третий одиночный матч в рамках Кубка Лейвера.

Австралиец Алекс де Минаур добыл первое очко для команды Мира, обыграв экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея, который защищает цвета сборной Европы.

Кубок Лейвера

Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир) – 7:5, 3:6, 7-10

Отметим, что ранее европейские теннисисты выиграли первые два матча. Каспер Рууд в непростом поединке одолел Джека Сока, а Стефанос Циципас легко переиграл Диего Швармана.

A dream debut for @alexdeminaur.



Team World is on the board. #LaverCup pic.twitter.com/XHCyKqaPSb