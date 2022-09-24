Первое поражение Европы. Де Минаур одержал волевую победу над Марреем
Австралийский теннисист добыл важное очко для своей команды
Состоялся третий одиночный матч в рамках Кубка Лейвера.
Австралиец Алекс де Минаур добыл первое очко для команды Мира, обыграв экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея, который защищает цвета сборной Европы.
Кубок Лейвера
Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир) – 7:5, 3:6, 7-10
Отметим, что ранее европейские теннисисты выиграли первые два матча. Каспер Рууд в непростом поединке одолел Джека Сока, а Стефанос Циципас легко переиграл Диего Швармана.
A dream debut for @alexdeminaur.— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022
Team World is on the board. #LaverCup pic.twitter.com/XHCyKqaPSb
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