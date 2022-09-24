Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первое поражение Европы. Де Минаур одержал волевую победу над Марреем
ATP
24 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:12
102
0

Первое поражение Европы. Де Минаур одержал волевую победу над Марреем

Австралийский теннисист добыл важное очко для своей команды

24 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:12
102
0
Первое поражение Европы. Де Минаур одержал волевую победу над Марреем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Состоялся третий одиночный матч в рамках Кубка Лейвера.

Австралиец Алекс де Минаур добыл первое очко для команды Мира, обыграв экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея, который защищает цвета сборной Европы.

Кубок Лейвера
Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир) – 7:5, 3:6, 7-10

Отметим, что ранее европейские теннисисты выиграли первые два матча. Каспер Рууд в непростом поединке одолел Джека Сока, а Стефанос Циципас легко переиграл Диего Швармана.

По теме:
Надаль/Федерер – Сок/Тиафо. Текстовая трансляция матча. LIVE
Надаль / Федерер – Сок / Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Экоактивист пытался поджечь себя во время матча Кубка Лейвера
Энди Маррей Алекс де Минаур Кубок Лейвера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Футбол | 23 сентября 2022, 18:23 22
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме

Интересная личность этот Жоау Пиньейру

Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Футбол | 23 сентября 2022, 20:52 15
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии

Обладатель путевки на Евро определится в Кракове

ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
Теннис | 23.09.2022, 15:28
ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
Футбол | 23.09.2022, 09:28
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»
Футбол | 23.09.2022, 20:20
Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»
Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
22.09.2022, 19:50 7
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
23.09.2022, 10:30 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
22.09.2022, 18:23 27
Футбол
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
22.09.2022, 21:45 9
Теннис
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 27
Война
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
23.09.2022, 19:27
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
23.09.2022, 11:00 2
Баскетбол
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности