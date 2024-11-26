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Major League Soccer
26 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:15
3712
1

ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами

Хавьер Маскерано будет коучем команды клуба Дэвиса Бекхэма, за которую выступает Кривцов

26 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:15
3712
1
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Хавьер Маскерано

26 октября американский клуб «Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера.

Наставником команды стал аргентинский экс-футболист Хавьер Маскерано. Специалист подписал контракт с «цаплями» до 2027 года.

Легенда «Барселоны» отныне будет тренировать клуб, где уже играют 4 экс-игрока каталонской команды. А именно: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Также в американском клубе играет украинский защитник Сергей Кривцов.

Последним местом работы аргентинского тренера была молодежная сборная Аргентины, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Ранее Херардо Мартино покинул пост главного тренера «Интер Майами».

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Барселона Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Хавьер Маскерано назначение тренера Интер Майами Сергей Кривцов Жорди Альба Серхио Бускетс
Алексей Тиньков Источник: ФК Интер Майами
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Mednyj
А Мессі ще потрібен тренер ???
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