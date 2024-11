ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами

26 октября американский клуб «Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера.

Наставником команды стал аргентинский экс-футболист Хавьер Маскерано. Специалист подписал контракт с «цаплями» до 2027 года.

Легенда «Барселоны» отныне будет тренировать клуб, где уже играют 4 экс-игрока каталонской команды. А именно: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Также в американском клубе играет украинский защитник Сергей Кривцов.

Последним местом работы аргентинского тренера была молодежная сборная Аргентины, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Ранее Херардо Мартино покинул пост главного тренера «Интер Майами».

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC