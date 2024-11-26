ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Хавьер Маскерано будет коучем команды клуба Дэвиса Бекхэма, за которую выступает Кривцов
26 октября американский клуб «Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера.
Наставником команды стал аргентинский экс-футболист Хавьер Маскерано. Специалист подписал контракт с «цаплями» до 2027 года.
Легенда «Барселоны» отныне будет тренировать клуб, где уже играют 4 экс-игрока каталонской команды. А именно: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Также в американском клубе играет украинский защитник Сергей Кривцов.
Последним местом работы аргентинского тренера была молодежная сборная Аргентины, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.
Ранее Херардо Мартино покинул пост главного тренера «Интер Майами».
Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024
Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🖤.
More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC
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