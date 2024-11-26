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  4. Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Испания
26 ноября 2024, 00:23 |
911
0

Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал

Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски

26 ноября 2024, 00:23 |
911
0
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Elgoldigital, Холанд может перейти в «Барселону», но это произойдет не раньше лета 2026 года. Именно в 2026 году команду покинет Роберт Левандовски. Каталонцы уверены, что Холанд выберет именно их проект. Сам Холанд мечтает играть в Ла Лиге.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 12 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Роберт Левандовски Эрлинг Холанд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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