Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Elgoldigital, Холанд может перейти в «Барселону», но это произойдет не раньше лета 2026 года. Именно в 2026 году команду покинет Роберт Левандовски. Каталонцы уверены, что Холанд выберет именно их проект. Сам Холанд мечтает играть в Ла Лиге.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 12 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.