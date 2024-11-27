ФОТО. Игрок сборной Украины написал письмо Санта-Клаусу. Что загадал?
Роман Яремчук переживает непростые времена в Олимпиакосе
Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук вместе с сыном написал письмо Санта-Клаусу.
Жена футболиста – Кристина Яремчук – поделилась милой зарисовкой с жизни семьи в греческом Пирее.
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Роман проявляет себя как любящий отец, переживая не самый простой период в «Олимпиакосе», когда тренер не выпускает его на поле уже в пятом матче кряду.
О чем именно Роман Яремчук и сын Никита попросили Санта-Клауса мама не сообщила, но, возможно, уже этой зимой 29-летний украинский нападающий снова сменит клуб:
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