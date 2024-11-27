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27 ноября 2024, 06:19 |
172
0

ФОТО. Игрок сборной Украины написал письмо Санта-Клаусу. Что загадал?

Роман Яремчук переживает непростые времена в Олимпиакосе

27 ноября 2024, 06:19 |
172
0
ФОТО. Игрок сборной Украины написал письмо Санта-Клаусу. Что загадал?
Instagram. Роман и Никита Яремчук

Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук вместе с сыном написал письмо Санта-Клаусу.

Жена футболиста – Кристина Яремчук – поделилась милой зарисовкой с жизни семьи в греческом Пирее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Роман проявляет себя как любящий отец, переживая не самый простой период в «Олимпиакосе», когда тренер не выпускает его на поле уже в пятом матче кряду.

О чем именно Роман Яремчук и сын Никита попросили Санта-Клауса мама не сообщила, но, возможно, уже этой зимой 29-летний украинский нападающий снова сменит клуб:

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Роман Яремчук Кристина Яремчук фото lifestyle чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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