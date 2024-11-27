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  4. «ПСЖ – жесткая команда». Нойер оценил победу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 07:59 |
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«ПСЖ – жесткая команда». Нойер оценил победу в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала минимальную победу

27 ноября 2024, 07:59 |
150
0
«ПСЖ – жесткая команда». Нойер оценил победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» победила с минимальным счетом 1:0 французский «ПСЖ». Вратарь хозяев Мануэль Нойер оценил выступление команды:

О семи матчах без пропущенных: «Это зависит от нашего менталитета. Важно, чтобы уверенно играли не только защитники, но и атакующие игроки. Мы довольны минимальной победой. Наша целеустремленность показывает наши старания в каждом матче».

О самом большом впечатлении: «Наша готовность много работать. Мы быстро возвращали мяч после собственных потерь, создавали много давления на соперника. Игроки создали много угроз чужим воротам».

О сопернике: «ПСЖ» – жесткая команда. Мы столкнулись с сильным соперником на чужом поле. Пришлось много двигаться, чтобы доставлять мяч в атаку. Главное, что мы оставались спокойными. Мне больше понравилось, когда составы были равнымы. После удаления у соперника, стало тяжелее играть».

«Бавария» набрала 9 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» разместился на 26-й позиции – в активе французского клуба 4 очка. Команды могут потерять несколько мест, так как 5-й тур еще не сыгран полностью.

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Мануэль Нойер
Микола Титюк Источник: УЕФА
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