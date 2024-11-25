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Лига Европы
Тоттенхэм
28.11.2024 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 ноября 2024, 19:27 |
18
0

Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву

25 ноября 2024, 19:27 |
18
0
Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Рома
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Дмитро Вербинський Sport.ua
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