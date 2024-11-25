Лига Европы25 ноября 2024, 19:27 |
18
0
Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву
25 ноября 2024, 19:27 |
18
0
В четверг, 28 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – РомаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2024, 18:04 0
Норвежский футболист прокомментировал игру французского форварда
Бокс | 25 ноября 2024, 08:21 2
Джордж выделил Джека Джонса, Рокки Марчиано и Джо Луиса
Бокс | 25.11.2024, 01:31
Бокс | 25.11.2024, 07:48
Футбол | 25.11.2024, 15:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 22:30
24.11.2024, 07:05 1
24.11.2024, 19:06 152
Снукер
24.11.2024, 21:50
25.11.2024, 11:55 44
24.11.2024, 13:38 77
25.11.2024, 06:23 36