Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика
Италия
25 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:42
2921
4

«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика

Артем получил критику от Уго Трани

25 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 21:42
2921
4
«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Уго Трани раскритиковал игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 13-го тура Серии А против «Наполи».

«Я до сих пор вспоминаю промахи Довбика и тройную ошибку, когда был забит единственный гол в матче. Украинец должен бить по воротам, когда получает мяч в штрафной площади — и не важно, как ты к этому относишься, но это нужно пытаться делать.

Но он не бьет, потому что мяч оказывался у него под правой ногой, а он — левша. На таком уровне это неприемлемо для профессионала. Разве можно строить команду на игроках, которые не бьют?» — сказал Трани.

«Наполи» победил «Рому» со счетом 1:0. Довбик провел на поле все 90 минут в матче.

По теме:
Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
«Не сравнивайте с Довбиком». Наставник Жироны обратился к журналистам
чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Снукер | 25 ноября 2024, 07:39 1
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями

Марк Селби не сумел преодолеть стартовый раунд UK Championship в Йорке

Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Футбол | 25 ноября 2024, 19:11 15
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб

Брайан Себальос покинет киевский клуб

Неймар решил, в какой клуб хочет перейти. Фанатов Барселоны это разозлит
Футбол | 25.11.2024, 21:55
Неймар решил, в какой клуб хочет перейти. Фанатов Барселоны это разозлит
Неймар решил, в какой клуб хочет перейти. Фанатов Барселоны это разозлит
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Футбол | 25.11.2024, 07:23
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
А цей журналіст скільки матчів зіграв в Серії А? Та отож... Легше пиз.іти, ніж мішки тягати. Я не виправдовую Довбика, але камінням його теж непотрібно закидати. Яка команда, так він і грає.
Ответить
+1
Фанат Шахтаря
Жаль його, запалював у Дніпрі та Жироні, а потім став отримувати порцію критики, як Міша Мудрік((
Ответить
0
MaximusOne
Просто він більше по пеналтях)))
Ответить
-1
Анатолій Ільчук
Їх, всіх, наших "зірок" треба щоб їба...ли у хвіст і гриву у всіх чемпіонатах бо вони схопили зірочку, а по факту 0000
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48 1
Бокс
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем