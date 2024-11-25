«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика

Итальянский журналист Уго Трани раскритиковал игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 13-го тура Серии А против «Наполи».

«Я до сих пор вспоминаю промахи Довбика и тройную ошибку, когда был забит единственный гол в матче. Украинец должен бить по воротам, когда получает мяч в штрафной площади — и не важно, как ты к этому относишься, но это нужно пытаться делать.

Но он не бьет, потому что мяч оказывался у него под правой ногой, а он — левша. На таком уровне это неприемлемо для профессионала. Разве можно строить команду на игроках, которые не бьют?» — сказал Трани.

«Наполи» победил «Рому» со счетом 1:0. Довбик провел на поле все 90 минут в матче.