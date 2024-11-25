Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вызвал интерес от европейских топ-клубов.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, к Мудрику проявляет интерес «Бавария», которая делала «Челси» конкретное предложение в январе этого года. Есть интерес также от еще двух участников Лиги чемпионов – туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала». Однако «Челси» отклоняет все намеки на переговоры о трансфере или аренде украинца. Он полностью устраивает «Челси».
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
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