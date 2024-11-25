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Англия
25 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:33
3735
9

Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси

Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»

25 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:33
3735
9
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вызвал интерес от европейских топ-клубов.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, к Мудрику проявляет интерес «Бавария», которая делала «Челси» конкретное предложение в январе этого года. Есть интерес также от еще двух участников Лиги чемпионов – туринского «Ювентуса» и лондонского «Арсенала». Однако «Челси» отклоняет все намеки на переговоры о трансфере или аренде украинца. Он полностью устраивает «Челси».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 9
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MIRRA
новина ныпрощо... вигадана мабуть.
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+2
COBA
Ви про що? Сьогодні ж не 1 квітня.
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+2
Main
Бред
Дайте Мишке играть полноценно))
Ответить
+1
easterly
Джерело вацько лів
Ответить
0
8number
А також торгова федерація та особисто Дарт Вейдер
Ответить
0
MaximusOne
Буде гріти лавку значить.
Ответить
0
Insider
Вацко і спорт юа роблять з Мишка посміховисько. Ну який Арсенал, яка Баварія?? 
Ответить
-1
TolsTIyELF
В Италии мог бы стать Шевченко.
Ответить
-1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ МЕШАНЯ АБЛАДАЕТ НЕВЕРАЯТНИМ ФУДБОЛЬНИМ ИНТЕЛЕКТАМ  СЕРИА А ДЛЯ ТАКОВО ТОПЧЕКА САМАЭ ТО ТАК ЧЬТО АДНАЗНАЧНА ЮВЕНТУС
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-2
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