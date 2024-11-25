Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на провальные результаты команды в последних матчах.

«Нам понадобилось всего два часа, чтобы подписать новый контракт с клубом. Я бы хотел здесь работать еще два года, но я знаю, что этого не будет, если результаты будут плохими. Если клуб не будет показывать хорошие результаты, то наши болельщики и руководство спросят, что происходит. Возможно через месяц я не буду тренировать Манчестер Сити. Я заслужил новый контракт, но если мы не улучшим результаты, то нужны изменения», – рассказал Гвардиола.

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.