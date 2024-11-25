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Англия
25 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:55
1398
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»

«Горожане» проиграли пять матчей подряд

25 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:55
1398
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на провальные результаты команды в последних матчах.

«Нам понадобилось всего два часа, чтобы подписать новый контракт с клубом. Я бы хотел здесь работать еще два года, но я знаю, что этого не будет, если результаты будут плохими. Если клуб не будет показывать хорошие результаты, то наши болельщики и руководство спросят, что происходит. Возможно через месяц я не буду тренировать Манчестер Сити. Я заслужил новый контракт, но если мы не улучшим результаты, то нужны изменения», – рассказал Гвардиола.

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.

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Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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Fuz1982z
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