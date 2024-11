Гарри Кейн признался, что не понимает новую систему Лиги чемпионов

31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал низкую позицию команды в обновленной Лиге чемпионов.

«Мы не привыкли показывать такой результат. Это очень низкая позиция для «Баварии». Я не до конца понимаю новую систему Лиги чемпионов и думаю, что многие команды также ещё не разобрались в ней.

Нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы попасть в первую восьмёрку.

Матч против «ПСЖ» будет крайне сложным. От него зависит наше будущее в Лиге чемпионов. Мы настроены решительно», — заявил Кейн на пресс-конференции.

После четырёх туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает 17-е место.

Немецкий клуб встретится с чемпионом Франции 26 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Kane on the table situation in the Champions League: "We are not used to being so far down. But I don't think anyone is familiar with the new system yet. We have to win the remaining games to get into the top 8. It will be a difficult game. There's a lot at stake, we are aware of… pic.twitter.com/d035n1kmCW