«Не сравнивайте с Довбиком». Наставник Жироны обратился к журналистам

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал сравнение форварда каталонского клуба Бояна Миовски с Артемом Довбиком:

«Я очень рад за Миовски. Он работает на тренировках очень усердно. Боян качественно играет с мячом. Ему нужно немного времени и не надо сравнивать его с другими игроками. Он волнуется за свою игру, но уверен в действиях команды.

Мы не можем контролировать внешнее давление со стороны журналистов и болельщиков. Он страдает из-за этого. Боян – это не Довбик. Боян – это Боян. Не надо их сравнивать. Люди должны понимать, что он пришел играть за нас и отдает все силы на поле», – сказал Мичел.

В этом сезоне Миовски провел за «Жирону» 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Артем Довбик ушел из каталонского клуба летом 2024 года в итальянскую «Рому». В Испании украинский форвард провел один сезон.

Сообщалось, что тренер «Ромы» доволен игрой украинского форварда.