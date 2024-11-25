Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Англия
25 ноября 2024, 18:04 | Обновлено 25 ноября 2024, 18:46
2192
8

«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе

Норвежский футболист прокомментировал игру французского форварда

25 ноября 2024, 18:04 | Обновлено 25 ноября 2024, 18:46
2192
8
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лидер английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал игру футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе:

«У меня возникает один вопрос: «Будет ли ПСЖ слабее в этом сезоне без Килиана?». Мбаппе делал невероятные вещи в этой команде. Конечно, они скучают за ним и его не хватает. Посмотрите на его достижения – он многого добился. Посмотрите, что он сделал для своей команды. Теперь французскому клубу надо строить новую эру с новыми футболистами. Это великий клуб. Против них всегда тяжело играть», – сказал Холанд.

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» 22 января 2025 года – команды встретятся в седьмом туре Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Холанд считает Гвардиолу лучшим тренером в истории.

По теме:
Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму
Звёздная компания: Зинченко назвал своих футбольных кумиров
Ветеран Барселоны не получил новый контракт и не переживает по этому поводу
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Футбол | 25 ноября 2024, 17:04 2
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей

Специалист заявил, что верит в каждого из своих подопечных

«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24 ноября 2024, 23:34 0
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика

Главный тренер римлян прокомментировал результат игры с Наполи (0:1)

Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Футбол | 25.11.2024, 11:55
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 01:31
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 25.11.2024, 00:04
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Бабба із Фореста Гампа
Ответить
+3
romario1501
Ху із Мбаппа???)))
Ответить
+3
Gargantua81
Мбаппа увидел Мбаппу и омбаппел
Ответить
+2
Diesel
Мбаппа це великий чародій))
Ответить
+2
Saar
"Лизнув" і Мбапе і ПСЖ🤣🤣
Ответить
+1
andre_lui
Зараз виправлять
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
KIEWADIM
Заголовок від Миколи. Микола - колишній піар менеджер ЗЕ-команди))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 4
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34
Бокс
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем