«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе

Лидер английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал игру футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе:

«У меня возникает один вопрос: «Будет ли ПСЖ слабее в этом сезоне без Килиана?». Мбаппе делал невероятные вещи в этой команде. Конечно, они скучают за ним и его не хватает. Посмотрите на его достижения – он многого добился. Посмотрите, что он сделал для своей команды. Теперь французскому клубу надо строить новую эру с новыми футболистами. Это великий клуб. Против них всегда тяжело играть», – сказал Холанд.

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» 22 января 2025 года – команды встретятся в седьмом туре Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Холанд считает Гвардиолу лучшим тренером в истории.