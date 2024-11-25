Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола обратился к игрокам своей команды после провального отрезка сезона. «Горожане» потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.

«Доверяю этим игрокам больше, чем когда-либо. Я никогда в жизни не видел игрока, который хотел бы плохо выступить для болельщиков или клуба. Никто этого не желает.

Правда, сейчас мы недостаточно крепки. Я не буду говорить, что чувствую себя плохо, но я чувствовал такое как футболист. Игроки не говорят: «Эй, неважно». Вы хотите добиться успеха, но испытываете сомнения.

Когда мы начали проигрывать, я сказал людям: «Нам нужно найти выход». Это моя обязанность. Иногда этого не происходит по ряду причин, так какие же игроки в нашем распоряжении лучше других? Давайте попробуем сделать это с ними», – заявил испанец.

«Манчестер Сити» дважды уступил «Тоттенхэму» (1:2 в Кубке Англии), (0:4 в АПЛ). В чемпионате подопечные Гвардиолы также потерпели поражение от «Брайтона» (1:2) и «Борнмута» (1:2), а также «горожан» в Лиге чемпионов уничтожил «Спортинг» (1:4).

Ранее национальная сборная Сан-Марино предложила «горожанам» провести контрольный матч.