Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Англия
25 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:32
1247
2

Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей

Специалист заявил, что верит в каждого из своих подопечных

25 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:32
1247
2
Гвардиола обратился к игрокам Манчестер Сити после провальных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола обратился к игрокам своей команды после провального отрезка сезона. «Горожане» потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.

«Доверяю этим игрокам больше, чем когда-либо. Я никогда в жизни не видел игрока, который хотел бы плохо выступить для болельщиков или клуба. Никто этого не желает.

Правда, сейчас мы недостаточно крепки. Я не буду говорить, что чувствую себя плохо, но я чувствовал такое как футболист. Игроки не говорят: «Эй, неважно». Вы хотите добиться успеха, но испытываете сомнения.

Когда мы начали проигрывать, я сказал людям: «Нам нужно найти выход». Это моя обязанность. Иногда этого не происходит по ряду причин, так какие же игроки в нашем распоряжении лучше других? Давайте попробуем сделать это с ними», – заявил испанец.

«Манчестер Сити» дважды уступил «Тоттенхэму» (1:2 в Кубке Англии), (0:4 в АПЛ). В чемпионате подопечные Гвардиолы также потерпели поражение от «Брайтона» (1:2) и «Борнмута» (1:2), а также «горожан» в Лиге чемпионов уничтожил «Спортинг» (1:4).

Ранее национальная сборная Сан-Марино предложила «горожанам» провести контрольный матч.

По теме:
«Что он сделал?» Холанд признался, что думает о Мбаппе
Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед
Полузащитник Манчестер Сити не уверен, что продолжит контракт с клубом
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
Футбол | 25 ноября 2024, 15:31 0
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии

Сборная Украины заняла третье место на турнире Neom Beach Soccer Cup 2024

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Футбол | 25.11.2024, 11:21
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 01:31
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Футбол | 24.11.2024, 19:06
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВААБЩЕТА ГВАРДЕОЛА СКАЗАЛ ЧЬТО ЗЕМОЙ К НИМ ПРЕБУДЕТ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК ЗА 250 МЕЛЕОНАВ ФУНТАВ И СПАСЕТ ЭТАТ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Ответить
0
Владислав Антонов
Кварцяного їм включив 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34
Бокс
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 06:23 36
Футбол
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39
Снукер
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем