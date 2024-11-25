Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами, сообщает Игорь Бурбас.

21-летний футболист имеет контракт до конца следующего года, но продлевать его не спешит. Причиной является недостаток игрового времени, которым недоволен украинец. Финансовые условия предложенного игроку соглашения вопросов не вызывают.

В текущем сезоне Назар Волошин сыграл в 20 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Лидер «Динамо» покинул Украину из-за травмы.