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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:39
2671
4

Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт

Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами

25 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:39
2671
4
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами, сообщает Игорь Бурбас.

21-летний футболист имеет контракт до конца следующего года, но продлевать его не спешит. Причиной является недостаток игрового времени, которым недоволен украинец. Финансовые условия предложенного игроку соглашения вопросов не вызывают.

В текущем сезоне Назар Волошин сыграл в 20 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Лидер «Динамо» покинул Украину из-за травмы.

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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Комментарии 4
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zhyr
Краще б Кабаєва продали. Кабаєв був ніякий, потім весною видав хороший відрізок і знов кудись зник. Волошин і забиває, і паси віддає, активний на полі.
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0
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didora
Якщо Суркіса сажать за СДПУ(О), за ОПЗЖ, і т.д. то так пів України можна пересажать. Зеленський у свій час з басковим у москві виступав, то що його убить треба чи що??? А чого це Динамо жде доля Дніпра??? Хіба не найдеться кому купити Динамо? Страннувата логіка!
Ти (Ф.К.) що шляхтьорський болєла, що мелеш шо попало???
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0
Фанькин кот
Правильно делает, что не хочет. После окончания войны суркисят ждёт тюряга, а дынамку - скорее всего, судьба Днепра и Днепра-1.
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-3
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