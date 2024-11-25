Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами
Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами, сообщает Игорь Бурбас.
21-летний футболист имеет контракт до конца следующего года, но продлевать его не спешит. Причиной является недостаток игрового времени, которым недоволен украинец. Финансовые условия предложенного игроку соглашения вопросов не вызывают.
В текущем сезоне Назар Волошин сыграл в 20 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Лидер «Динамо» покинул Украину из-за травмы.
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