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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 16:03 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:11
249
0

Очередная травма. Лидер Динамо покинул Украину для восстановления

Андрей Ярмоленко получил очередное повреждение

25 ноября 2024, 16:03 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:11
249
0
Очередная травма. Лидер Динамо покинул Украину для восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко покинул Украину из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.

35-летний футболист получил травму ахилла и проходит лечение у реабилитолога. При предыдущих травмах, футболист мог присутствовать на трибунах, сейчас же Андрею нельзя даже тренироваться. Игрок рискует не выйти на поле в этом сезоне.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 5 голов.

Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Ворсклу».

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Данііл Киріяка Источник: YouTube
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