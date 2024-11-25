Очередная травма. Лидер Динамо покинул Украину для восстановления

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко покинул Украину из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.

35-летний футболист получил травму ахилла и проходит лечение у реабилитолога. При предыдущих травмах, футболист мог присутствовать на трибунах, сейчас же Андрею нельзя даже тренироваться. Игрок рискует не выйти на поле в этом сезоне.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 5 голов.

Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Ворсклу».