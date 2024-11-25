Очередная травма. Лидер Динамо покинул Украину для восстановления
Андрей Ярмоленко получил очередное повреждение
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко покинул Украину из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.
35-летний футболист получил травму ахилла и проходит лечение у реабилитолога. При предыдущих травмах, футболист мог присутствовать на трибунах, сейчас же Андрею нельзя даже тренироваться. Игрок рискует не выйти на поле в этом сезоне.
В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 5 голов.
Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Ворсклу».
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