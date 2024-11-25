Криштиану Роналду оформил дубль в Лиге чемпионов Азии
После безголевого первого тайма португалец взял игру в свои руки
39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показывает хорошую игру в Лиге чемпионов Азии против катарского «Аль-Гафара».
Первый тайм между командами завершился со счетом 0:0, а во втором началась голевая феерия.
На 46-й минуте Роналду открыл счет в матче.
Затем Анжело удвоил преимущество команды. А на 64-й минуте Роналду оформил дубль.
Видео этих двух голов и многих других можно посмотреть на Telegram-канале «Спортивний оглядач»
На 74-й минуте португальца заменили.
🚨 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗥 ! 🐐⚽️— Actu Foot (@ActuFoot_) November 25, 2024
912ème but pour CR7 dans sa carrière. pic.twitter.com/CBdQD3AOkw
🚨 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗥𝟳 ! 🐐⚽️⚽️— Actu Foot (@ActuFoot_) November 25, 2024
Ça fait 913 buts au compteur. pic.twitter.com/MlvVStETQ1
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