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Саудовская Аравия
25 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:35
563
0

Криштиану Роналду оформил дубль в Лиге чемпионов Азии

После безголевого первого тайма португалец взял игру в свои руки

25 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:35
563
0
Криштиану Роналду оформил дубль в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показывает хорошую игру в Лиге чемпионов Азии против катарского «Аль-Гафара».

Первый тайм между командами завершился со счетом 0:0, а во втором началась голевая феерия.

На 46-й минуте Роналду открыл счет в матче.

Затем Анжело удвоил преимущество команды. А на 64-й минуте Роналду оформил дубль.

Видео этих двух голов и многих других можно посмотреть на Telegram-канале «Спортивний оглядач»

На 74-й минуте португальца заменили.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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