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  4. 26 октября 2024 года – самый результативный день ЛЧ с 1997. Сколько забили?
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 03:57 |
184
0

26 октября 2024 года – самый результативный день ЛЧ с 1997. Сколько забили?

Было забито 40 голов, больше было оформлено 27 лет назад

27 ноября 2024, 03:57 |
184
0
26 октября 2024 года – самый результативный день ЛЧ с 1997. Сколько забили?
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Всего было проведено 9 поединков, в которых было забито 40 голов.

Самым результативным матчем вечера стал поединок Аталанта – Янг Бойз, в котором было забито 7 голов, а наименее результативными стали матчи Интер – РБ Лейпциг и Бавария – ПСЖ, в которых было забито по одному мячу.

Последний раз большая результативность в вечер Лиги чемпионов была зафиксирована 1 октября 1997 года, когда было забито 44 гола.

Список вчерашних матчей Лиги чемпионов

  • Янг Бойз – Аталанта – 1:6
  • Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
  • Манчестер Сити – Фейенорд – 3:3
  • Спортинг – Арсенал – 1:5
  • Слован Братислава – Милан – 2:3
  • Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0
  • Барселона – Брест – 3:0
  • Интер – РБ Лейпциг – 1:0
  • Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков Sport.ua
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