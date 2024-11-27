26 октября 2024 года – самый результативный день ЛЧ с 1997. Сколько забили?

26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Всего было проведено 9 поединков, в которых было забито 40 голов.

Самым результативным матчем вечера стал поединок Аталанта – Янг Бойз, в котором было забито 7 голов, а наименее результативными стали матчи Интер – РБ Лейпциг и Бавария – ПСЖ, в которых было забито по одному мячу.

Последний раз большая результативность в вечер Лиги чемпионов была зафиксирована 1 октября 1997 года, когда было забито 44 гола.

Список вчерашних матчей Лиги чемпионов

Янг Бойз – Аталанта – 1:6

Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6

Манчестер Сити – Фейенорд – 3:3

Спортинг – Арсенал – 1:5

Слован Братислава – Милан – 2:3

Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0

Барселона – Брест – 3:0

Интер – РБ Лейпциг – 1:0

Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0

Дмитрий БАНАР