26 октября 2024 года – самый результативный день ЛЧ с 1997. Сколько забили?
Было забито 40 голов, больше было оформлено 27 лет назад
26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Всего было проведено 9 поединков, в которых было забито 40 голов.
Самым результативным матчем вечера стал поединок Аталанта – Янг Бойз, в котором было забито 7 голов, а наименее результативными стали матчи Интер – РБ Лейпциг и Бавария – ПСЖ, в которых было забито по одному мячу.
Последний раз большая результативность в вечер Лиги чемпионов была зафиксирована 1 октября 1997 года, когда было забито 44 гола.
Список вчерашних матчей Лиги чемпионов
- Янг Бойз – Аталанта – 1:6
- Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
- Манчестер Сити – Фейенорд – 3:3
- Спортинг – Арсенал – 1:5
- Слован Братислава – Милан – 2:3
- Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0
- Барселона – Брест – 3:0
- Интер – РБ Лейпциг – 1:0
- Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0
Дмитрий БАНАР
40 - There were 40 goals scored in the UEFA Champions League tonight - the only day to see more goals was October 1 1997 (44). Entertainment. pic.twitter.com/OyAeLIi0rZ— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024
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