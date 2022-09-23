Финалист US Open 2022 обыграл экс-чемпиона ОИ в первом матче Кубка Лейвера

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 2) обыграл Джека Сока (США, ATP 128) в первом матче на Кубке Лейвера. Игра завершилась в двух сетах за 1 час и

Кубок Лейвера

Каспер Рууд (Europe) – Джек Сок (World) – 6:4, 5:7, [10:7]

Своей победой Каспер принес первое очко для сборной Европы.

Отметим, что Рууд является финалистом US Open 2022. Джек Сок, в свою очередь, может похвастаться двумя медалями на Олимпийских Играх: золото в миксте 2016 года и бронза в паре того же года.

Далее на корт выйдут Стефанос Циципас (Europe) и Диего Шварцман (World).