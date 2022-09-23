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ATP
23 сентября 2022, 17:12 |
125
0

Финалист US Open 2022 обыграл экс-чемпиона ОИ в первом матче Кубка Лейвера

Каспер Рууд принес первое очко команде Европы

23 сентября 2022, 17:12 |
125
0
Финалист US Open 2022 обыграл экс-чемпиона ОИ в первом матче Кубка Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сок и Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 2) обыграл Джека Сока (США, ATP 128) в первом матче на Кубке Лейвера. Игра завершилась в двух сетах за 1 час и

Кубок Лейвера

Каспер Рууд (Europe) – Джек Сок (World) – 6:4, 5:7, [10:7]

Своей победой Каспер принес первое очко для сборной Европы.

Отметим, что Рууд является финалистом US Open 2022. Джек Сок, в свою очередь, может похвастаться двумя медалями на Олимпийских Играх: золото в миксте 2016 года и бронза в паре того же года.

Далее на корт выйдут Стефанос Циципас (Europe) и Диего Шварцман (World).

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Источник Sport.ua
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