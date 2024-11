ДОЛГОПОЛОВ – о Рогане: Мы оказались в мире, где дураки стали инфлюенсерами

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов в своем X (Twitter)-аккаунте отреагировал на слова комментатор и подкастера UFC Джо Рогана.

Роган раскритиковал решение США дать разрешение Украине бить ракетами ATACMS по территории рф, обматерив Президента Украины Владимира Зеленского.

Долгополов высказался о Рогане следующим образом:

«Мы оказались в мире, где дураки стали «инфлюенсерами», а миллионы людей слушают их полную чушь. Одна из причин, почему оси зла искренне верят в то, что доминирование Запада завершилось и ему следует бросить вызов», – написал Долгополов.

На слова Рогана ответил и Владимир Кличко, который вызвал его на бой.

We have come to a world, where fools are “influencers” with millions of viewers listening to total idiocy.

One of the reasons the axes of evil totally believe the western dominance is finished and should be challenged https://t.co/D7C2WIteNs