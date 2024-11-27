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27 ноября 2024, 08:05 |
565
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Третяк – ещё один повод смотреть УПЛ

Сегодня знакомимся с очаровательной ведущей УПЛ ТБ

27 ноября 2024, 08:05 |
565
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Третяк – ещё один повод смотреть УПЛ
Instagram. Юлия Третяк

22-летняя Мария Третяк – украшение украинской Премьер-лиги!

Красавица прошла путь от футбольной фанатки до телеведущей UPL TV, став одним из лиц украинского чемпионата по футболу.

Мария начинала как фотограф на футбольных матчах, работала на матчах «Александрии», «Черноморца» и «Динамо» Киев. Первый свой матч она отфотографировала в 15 лет.

Далее в её карьере уже был «Кривбасс», где девушка также работала фотографом.

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Работу фотографа Мария Третьяк совмещала с работой в пресс-службе клубов, в частности, так она работала в «Александрии».

На УПЛ ТБ красавица появилась в начале 2024 года – ей предложили работать на прямых включениях с матчей.

Девушка намерена развиваться в футбольной сфере и стать одной из лучших футбольных ведущих Украины:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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