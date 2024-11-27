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  4. «Похож на Холанда». В Германии оценили игру украинского футболиста Байера
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 08:49 |
1863
1

«Похож на Холанда». В Германии оценили игру украинского футболиста Байера

Артем Степанов дебютировал за клуб, выйдя на замену в Лиге чемпионов

27 ноября 2024, 08:49 |
1863
1
«Похож на Холанда». В Германии оценили игру украинского футболиста Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В матче 5-го тура Лиги чемпионов немецкий Байер разгромил австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0. В этом поединке за леверкузенский клуб дебютировал украинский форвард Артем Степанов. Официальный сайт Бундеслиги оценил игру футболиста:

«Когда вы видите высокого Степанова, то понимаете, что внешне он очень похож на Эрлинга Холанда. Украинец демонстрирует приличную скорость, хорошо играет головой и имеет отличное голевое чутье.

Артем молниеносно врывается в штрафную соперника, чтобы принять длинные передачи от партнеров. Степанов хорошо защищается корпусом и легко оттесняет оппонентов от мяча. В матчах молодежной команды Артем продемонстрировал невероятные результаты», – восхищаются украинцем.

Сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на дебют украинского форварда.

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Лига чемпионов Байер РБ Зальцбург Артем Степанов Хаби Алонсо Эрлинг Холанд дебют
Микола Титюк Источник: Официальный сайт Бундеслиги
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