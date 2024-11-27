«Похож на Холанда». В Германии оценили игру украинского футболиста Байера

В матче 5-го тура Лиги чемпионов немецкий Байер разгромил австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0. В этом поединке за леверкузенский клуб дебютировал украинский форвард Артем Степанов. Официальный сайт Бундеслиги оценил игру футболиста:

«Когда вы видите высокого Степанова, то понимаете, что внешне он очень похож на Эрлинга Холанда. Украинец демонстрирует приличную скорость, хорошо играет головой и имеет отличное голевое чутье.

Артем молниеносно врывается в штрафную соперника, чтобы принять длинные передачи от партнеров. Степанов хорошо защищается корпусом и легко оттесняет оппонентов от мяча. В матчах молодежной команды Артем продемонстрировал невероятные результаты», – восхищаются украинцем.

Сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на дебют украинского форварда.