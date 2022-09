Не оставил шансов. Циципас вынес с корта Шварцмана на Кубке Лейвера

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 6) во втором матче Кубка Лейвера обыграл Диего Швармана (Аргентина, ATP 17) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Кубок Лейвера

Стефанос Циципас (Europe) – Диего Шварман (World) – 6:2, 6:1

Отметим, что во втором сете Диего выиграл 1-й гейм на приеме, но далее проиграл 6 геймов подряд.

Своей победой Стефанос принес команде Европы второе очко. Ранее свой матч выиграл норвежец Каспер Рууд.

Далее на корт выйдут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Им будет противостоять американская пара Джек Сок / Фрэнсис Тиафо. Для Роджера Федерера этот матч станет последним в его профессиональной карьере.

Make that two from two for Team Europe.#LaverCup | @steftsitsipas pic.twitter.com/p3drqFhBsB