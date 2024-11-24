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Лига чемпионов
24 ноября 2024, 12:15 |
228
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер

Матч состоится 27 октября в 22:00 по Киеву

24 ноября 2024, 12:15 |
228
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
ФК Шахтер

В среду, 27 октября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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