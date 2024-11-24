Лига чемпионов24 ноября 2024, 12:15 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Матч состоится 27 октября в 22:00 по Киеву
24 ноября 2024, 12:15 |
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В среду, 27 октября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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