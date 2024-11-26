28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькпарктадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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После четырех туров подопечные бело-синие занимают последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Чешский коллектив с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

Таблица Лиги Европы 2024/25