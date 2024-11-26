Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Поединок состоится 28 ноября в 21:45 по Киеву
28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
Поединок пройдет на арене Фолькпарктадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После четырех туров подопечные бело-синие занимают последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Чешский коллектив с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции.
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
Таблица Лиги Европы 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|4
|4
|0
|11 - 2
|12
|2
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3
|Галатасарай
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5
|Андерлехт
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6
|Атлетик Бильбао
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|7
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|8 - 4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|1
|7 - 5
|9
|9
|Лион
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10
|Глазго Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11
|Олимпиакос Пирей
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12
|Будё-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|13
|Мидтьюлланд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14
|Ференцварош
|4
|2
|2
|7 - 4
|6
|15
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|16
|Виктория Пльзень
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|17
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|6 - 6
|6
|18
|Бешикташ
|4
|2
|2
|4 - 8
|6
|19
|Хоффенхайм
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|21
|Фенербахче
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|22
|Порту
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|24
|Эльфсборг
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|25
|Реал Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|26
|Брага
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|27
|Твенте
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|28
|Мальмё
|4
|1
|3
|3 - 6
|3
|29
|Карабах
|4
|1
|3
|3 - 9
|3
|30
|Юнион Сент-Жилуаз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|31
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|34
|Лудогорец
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|35
|Маккаби Тель-Авив
|4
|0
|4
|2 - 11
|0
|36
|Динамо Киев
|4
|0
|4
|0 - 10
|0
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