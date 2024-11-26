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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Лига Европы
26 ноября 2024, 19:17 |
504
4

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Поединок состоится 28 ноября в 21:45 по Киеву

26 ноября 2024, 19:17 |
504
4
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькпарктадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров подопечные бело-синие занимают последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Чешский коллектив с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

Таблица Лиги Европы 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 4 4 0 11 - 2 12
2 Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3 Галатасарай 4 3 1 0 12 - 8 10
4 Айнтрахт Ф 4 3 1 0 8 - 4 10
5 Андерлехт 4 3 1 0 7 - 3 10
6 Атлетик Бильбао 4 3 1 0 6 - 2 10
7 Тоттенхэм 4 3 1 8 - 4 9
8 ФКСБ 4 3 1 7 - 5 9
9 Лион 4 2 1 1 8 - 4 7
10 Глазго Рейнджерс 4 2 1 1 8 - 5 7
11 Олимпиакос Пирей 4 2 1 1 5 - 3 7
12 Будё-Глимт 4 2 1 1 6 - 5 7
13 Мидтьюлланд 4 2 1 1 4 - 3 7
14 Ференцварош 4 2 2 7 - 4 6
15 Манчестер Юнайтед 4 1 3 0 7 - 5 6
16 Виктория Пльзень 4 1 3 0 7 - 6 6
17 АЗ Алкмаар 4 2 2 6 - 6 6
18 Бешикташ 4 2 2 4 - 8 6
19 Хоффенхайм 4 1 2 1 5 - 5 5
20 Рома 4 1 2 1 3 - 3 5
21 Фенербахче 4 1 2 1 5 - 6 5
22 Порту 4 1 1 2 8 - 8 4
23 Славия Прага 4 1 1 2 3 - 3 4
24 Эльфсборг 4 1 1 2 7 - 8 4
25 Реал Сосьедад 4 1 1 2 5 - 6 4
26 Брага 4 1 1 2 4 - 7 4
27 Твенте 4 0 3 1 4 - 6 3
28 Мальмё 4 1 3 3 - 6 3
29 Карабах 4 1 3 3 - 9 3
30 Юнион Сент-Жилуаз 4 0 2 2 2 - 4 2
31 Ницца 4 0 2 2 4 - 8 2
31 РФШ 4 0 2 2 4 - 8 2
33 ПАОК 4 0 1 3 3 - 8 1
34 Лудогорец 4 0 1 3 1 - 6 1
35 Маккаби Тель-Авив 4 0 4 2 - 11 0
36 Динамо Киев 4 0 4 0 - 10 0
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Виктория Пльзень Динамо Киев Динамо - Виктория Пльзень где смотреть Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Сергей Литвиненко
рекорд так рекорд .влёт так влёт.За то каков чемпионат у нас.Лидер худший из худших.Блин ,как сборная ещё выиграла,чудо какое то.
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0
Фанькин кот
Не нужно это смотреть! Стыдно будет, что такие бездари кривоногие представляют Украину.♿😠
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