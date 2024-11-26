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Италия
26 ноября 2024, 10:27 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:28
751
0

Скрипник обратился к Довбику по поводу перехода из Жироны в Рому

Специалист похвалил украинского форварда

26 ноября 2024, 10:27 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:28
751
0
Скрипник обратился к Довбику по поводу перехода из Жироны в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский тренер Виктор Скрипник оценил трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который летом перешел из «Жироны» в римскую «Рому». Специалист похвалил Артема за принятое решение.

«Довбик правильно сделал, что перешел из «Жироны» в «Рому». Во втором сезоне от него ждали большего, а в Жироне повторить то, что он уже сделал, было бы очень тяжело. Довбик выбрал Серию А, значит, на это у него были какие-то соображения. Это его решение. Желаю ему только удачи.

С тем подбором игроков, который сейчас есть у «Ромы», они могут играть гораздо сильнее. Мне кажется, у римлян произойдет еще одна смена тренера, найдут такого специалиста, который поставит команде игру. И здесь Довбык может сыграть для них ключевую роль», – сказал Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины на данный момент.

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Виктор Скрипник Артем Довбик Рома Рим Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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