Скрипник обратился к Довбику по поводу перехода из Жироны в Рому

Украинский тренер Виктор Скрипник оценил трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который летом перешел из «Жироны» в римскую «Рому». Специалист похвалил Артема за принятое решение.

«Довбик правильно сделал, что перешел из «Жироны» в «Рому». Во втором сезоне от него ждали большего, а в Жироне повторить то, что он уже сделал, было бы очень тяжело. Довбик выбрал Серию А, значит, на это у него были какие-то соображения. Это его решение. Желаю ему только удачи.

С тем подбором игроков, который сейчас есть у «Ромы», они могут играть гораздо сильнее. Мне кажется, у римлян произойдет еще одна смена тренера, найдут такого специалиста, который поставит команде игру. И здесь Довбык может сыграть для них ключевую роль», – сказал Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины на данный момент.