Почему Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов? Известна причина

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, почему сменил вратаря перед матче с немецкой «Баварией» (0:1)

«Когда я выбираю состав, то смотрю на нашего соперника, его действия и собственные идеи. «Бавария» – команда, которая создает много давления на защитников и вратаря. Они похожи на нас в этом компоненте. Поэтому, в этом поединке нам нужно было, чтобы голкипер помогал выходить из-под прессинга соперника».

Матч 5-го тура Лиги чемпионов итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма провел на скамейке запасных. Вместо него ворота защищал Матвей Сафонов, который пропустил гол.

Сообщалось, что победный мяч «Бавария» забила из-за ошибки голкипера соперника.