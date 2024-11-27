Почему Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов? Известна причина
Главный тренер «ПСЖ» объяснил свой выбор
Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, почему сменил вратаря перед матче с немецкой «Баварией» (0:1)
«Когда я выбираю состав, то смотрю на нашего соперника, его действия и собственные идеи. «Бавария» – команда, которая создает много давления на защитников и вратаря. Они похожи на нас в этом компоненте. Поэтому, в этом поединке нам нужно было, чтобы голкипер помогал выходить из-под прессинга соперника».
Матч 5-го тура Лиги чемпионов итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма провел на скамейке запасных. Вместо него ворота защищал Матвей Сафонов, который пропустил гол.
Сообщалось, что победный мяч «Бавария» забила из-за ошибки голкипера соперника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист похвалил украинского форварда
Хавьер Маскерано будет коучем команды клуба Дэвиса Бекхэма, за которую выступает Кривцов