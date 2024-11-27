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  4. Почему Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов? Известна причина
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 08:32 |
832
1

Почему Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов? Известна причина

Главный тренер «ПСЖ» объяснил свой выбор

27 ноября 2024, 08:32 |
832
1
Почему Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов? Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, почему сменил вратаря перед матче с немецкой «Баварией» (0:1)

«Когда я выбираю состав, то смотрю на нашего соперника, его действия и собственные идеи. «Бавария» – команда, которая создает много давления на защитников и вратаря. Они похожи на нас в этом компоненте. Поэтому, в этом поединке нам нужно было, чтобы голкипер помогал выходить из-под прессинга соперника».

Матч 5-го тура Лиги чемпионов итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма провел на скамейке запасных. Вместо него ворота защищал Матвей Сафонов, который пропустил гол.

Сообщалось, что победный мяч «Бавария» забила из-за ошибки голкипера соперника.

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Лига чемпионов ПСЖ Бавария Бавария - ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Луис Энрике
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Saar
Джіджі , втікай з цього болота, бо загублять твою кар'єру! Бо , навіть, у збірній Італії ти програєш місце Вікаріо.
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