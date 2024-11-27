Наставник Фейеноорда: «Было больно, но мы справились с Холандом»

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» (Англия) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Встреча завершилась со счетом 3:3. Главный тренер гостей Бриан Приске прокомментировал камбэк своих подопечных:

«Это великий результат для нас. При счете 3:0 в пользу соперника мы выдели, что они доминировали в некоторых фазах игры. Они имеют игроков мирового класса и играют в качественный футбол.

Мы смогли реализовать три момента, забить три гола и вырвать ничью. Нам было немного больно в перерыве из-за отставания, но мы довольны игрой. У нас были эпизоды, когда мы могли забить больше и именно над этим мы работали в перерыве. Все зависит от характера и ментальности.

Мы боролись до последней минуты и продемонстрировали свой менталитет в последние минуты матча. Футболисты хороши защищались в собственной штрафной и справились с Холандом», – заявил Приске.

«Манчестер Сити» занимает 15-е место, имея в своем активе 8 баллов. «Фейеноорд» набрал 7 очков и идет на 20-й позиции.