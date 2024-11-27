Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Фейеноорда: «Было больно, но мы справились с Холандом»
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 07:04 |
440
2

Наставник Фейеноорда: «Было больно, но мы справились с Холандом»

Бриан Приске прокомментировал результативную ничью с «Манчестер Сити»

27 ноября 2024, 07:04 |
440
2
Наставник Фейеноорда: «Было больно, но мы справились с Холандом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Приске

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» (Англия) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Встреча завершилась со счетом 3:3. Главный тренер гостей Бриан Приске прокомментировал камбэк своих подопечных:

«Это великий результат для нас. При счете 3:0 в пользу соперника мы выдели, что они доминировали в некоторых фазах игры. Они имеют игроков мирового класса и играют в качественный футбол.

Мы смогли реализовать три момента, забить три гола и вырвать ничью. Нам было немного больно в перерыве из-за отставания, но мы довольны игрой. У нас были эпизоды, когда мы могли забить больше и именно над этим мы работали в перерыве. Все зависит от характера и ментальности.

Мы боролись до последней минуты и продемонстрировали свой менталитет в последние минуты матча. Футболисты хороши защищались в собственной штрафной и справились с Холандом», – заявил Приске.

«Манчестер Сити» занимает 15-е место, имея в своем активе 8 баллов. «Фейеноорд» набрал 7 очков и идет на 20-й позиции.

По теме:
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
«ПСЖ – жесткая команда». Нойер оценил победу в Лиге чемпионов
Манчестер Сити установил несколько антирекордов в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов Манчестер Сити Фейеноорд Эрлинг Холанд
Микола Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 06:00 35
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…

ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Футбол | 26 ноября 2024, 08:13 10
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко

Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем

Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Футбол | 26.11.2024, 15:15
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Футбол | 27.11.2024, 07:07
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 06:23
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Ми впорались з Холандом )) Нагадую він забив два голи  , а не справились це скільки чотири,п'ять , десять  )))??
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем