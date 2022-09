ВИДЕО. 19 выигранных очков подряд! Юная китаянка шокировала соперницу

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (WTA 36) уверенно прошла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Токио (Япония).

WTA 250 Токио. Хард. 1/16 финал

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:4

Результат логичен, китаянка до матча считалась явной фавориткой. Удивительно другое – со счета 5:2 (15:30) Чжэн Циньвэнь выиграла 19 поинтов подряд, тем самым сделав себе комфортное преимущество во 2-м сете 4:0.

Далее Чжэн Циньвэнь сыграет с 1-й сеяной турнира – Паулой Бадосой (Испания, WTA 4).

Ранее китаянка приняла участие в фотосессии для для глянцевого журнала Mini Bazaar.

19 points in a row for the 19-year-old 😳



Zheng Qinwen sails through to the last 16 in Tokyo, where she will face top seed Badosa!#TorayPPO pic.twitter.com/bZXwQQodbE