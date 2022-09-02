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02 сентября 2022, 16:00 |
173
0

ФОТО. Восходящая звезда китайского тенниса приняла участие в фотосессии

Чжэн Циньвэнь умеет красиво позировать

02 сентября 2022, 16:00 |
173
0
ФОТО. Восходящая звезда китайского тенниса приняла участие в фотосессии
Mini Bazaar. Чжэн Циньвэнь

Восходящая звезда китайского тенниса Чжэн Циньвэнь, занимающая 39-ю строчку в мировом рейтинге, рассказала о съемках для глянцевого журнала Mini Bazaar.

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«Когда я смотрю на эти кадры и сравниваю их с тем, как я выгляжу на корте, конечно, на съемке я точно красивее. Но мне нравится и моя теннисная сторона, просто она другая. Но и та, и та очень хороши».

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Источник Sport.ua
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