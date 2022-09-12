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Англия
12 сентября 2022, 19:57 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:06
540
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал Кариуса

Бывший вратарь «Ливерпуля» вернулся в АПЛ

12 сентября 2022, 19:57 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:06
540
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал Кариуса
ФК Ньюкасл. Лорис Кариус

«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

29-летний немец заключил контракт до января. В договоре также предусмотрена опция продления контракта до конца сезона.

До последнего времени Кариус принадлежал «Ливерпулю», однако последние годы играл в арендах за турецкий «Бешикташ» и немецкий «Унион».

Кариус печально известен тем, что сильно накосячил в финальном матче Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда из-за его ошибок «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

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Источник ФК Ньюкасл
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