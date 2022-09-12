ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал Кариуса
Бывший вратарь «Ливерпуля» вернулся в АПЛ
«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
29-летний немец заключил контракт до января. В договоре также предусмотрена опция продления контракта до конца сезона.
До последнего времени Кариус принадлежал «Ливерпулю», однако последние годы играл в арендах за турецкий «Бешикташ» и немецкий «Унион».
Кариус печально известен тем, что сильно накосячил в финальном матче Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда из-за его ошибок «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).
✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.— Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022
Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️
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