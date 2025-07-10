Франция разгромила Уэльс. Таблицы женского Евро: кто уже вышел в плей-офф?
Команда из Франции с двумя победами лидирует в группе
Женская сборная Франции одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы 2025, который проходит в Швейцарии.
Во втором туре группы D команда из Франции уверенно обыграла сборную Уэльса со счётом 4:1.
За француженок голы забили Кенза Матео, Кадидьяту Диани, Амель Мажри и Грейс Георо. Единственный мяч в составе Уэльса забила Джесс Фишлок.
Команда из Франции с двумя победами лидирует в группе (6 очков), далее идут Англия и Нидерланды (по 3), Уэльс (0).
Уже известны 4 сборные-участницы четвертьфиналов. После двух туров досрочно в плей-офф вышли: Норвегия, Испания, Швеция, Германия.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа D. 2-й тур, 9 июля, Санкт-Галлен (Швейцария)
Франция – Уэльс – 4:1
Голы: Матео, 8, Диани, 45+1 (пен), Мажри, 53, Георо, 63 – Фишлок, 13
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