Франция разгромила Уэльс. Таблицы женского Евро: кто уже вышел в плей-офф?

Женская сборная Франции одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы 2025, который проходит в Швейцарии.

Во втором туре группы D команда из Франции уверенно обыграла сборную Уэльса со счётом 4:1.

За француженок голы забили Кенза Матео, Кадидьяту Диани, Амель Мажри и Грейс Георо. Единственный мяч в составе Уэльса забила Джесс Фишлок.

Команда из Франции с двумя победами лидирует в группе (6 очков), далее идут Англия и Нидерланды (по 3), Уэльс (0).

Уже известны 4 сборные-участницы четвертьфиналов. После двух туров досрочно в плей-офф вышли: Норвегия, Испания, Швеция, Германия.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа D. 2-й тур, 9 июля, Санкт-Галлен (Швейцария)

Франция – Уэльс – 4:1

Голы: Матео, 8, Диани, 45+1 (пен), Мажри, 53, Георо, 63 – Фишлок, 13

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