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  4. ФОТО. Холанд на яхте с девушкой: отпуск после провала Ман Сити на КЧМ
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10 июля 2025, 02:24 |
313
0

ФОТО. Холанд на яхте с девушкой: отпуск после провала Ман Сити на КЧМ

Эрлинг Холанд проводит каникулы с Изабель Хаугсенг на Ибице

10 июля 2025, 02:24 |
313
0
ФОТО. Холанд на яхте с девушкой: отпуск после провала Ман Сити на КЧМ
The Sun. Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йохансен

Эрлинг Холанд наслаждается долгожданным отпуском на яхте в Ибице вместе со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен.

Недавно пара стала родителями, и теперь у них появилась возможность отдохнуть после вылета «Манчестер Сити» из Клубного чемпионата мира, где команда уступила саудовскому «Аль-Хилялю» (3:4).

Холанд забил в том матче, но не смог помочь своей команде пройти дальше. Однако ранний вылет дал игрокам шанс на передышку перед новым сезоном.

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На фото видно, как Холанд ныряет в море, катается на гидроцикле и отдыхает с телефоном. Изабель также выглядит отлично спустя полгода после родов — она тоже наслаждается морем и солнцем. Имя ребёнка пара пока держит в секрете.

Известно, что Изабель младше Холанда на три года и они познакомились в юношеской академии клуба «Брюнне». Они начали встречаться ещё во времена его игры за «Боруссию».

В прошлом сезоне Эрлинг забил 34 мяча, из них 22 — в АПЛ. Новый сезон «Сити» начнёт 16 августа матчем с «Вулверхэмптоном».

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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