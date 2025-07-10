ФОТО. Холанд на яхте с девушкой: отпуск после провала Ман Сити на КЧМ

Эрлинг Холанд наслаждается долгожданным отпуском на яхте в Ибице вместе со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен.

Недавно пара стала родителями, и теперь у них появилась возможность отдохнуть после вылета «Манчестер Сити» из Клубного чемпионата мира, где команда уступила саудовскому «Аль-Хилялю» (3:4).

Холанд забил в том матче, но не смог помочь своей команде пройти дальше. Однако ранний вылет дал игрокам шанс на передышку перед новым сезоном.

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На фото видно, как Холанд ныряет в море, катается на гидроцикле и отдыхает с телефоном. Изабель также выглядит отлично спустя полгода после родов — она тоже наслаждается морем и солнцем. Имя ребёнка пара пока держит в секрете.

Известно, что Изабель младше Холанда на три года и они познакомились в юношеской академии клуба «Брюнне». Они начали встречаться ещё во времена его игры за «Боруссию».

В прошлом сезоне Эрлинг забил 34 мяча, из них 22 — в АПЛ. Новый сезон «Сити» начнёт 16 августа матчем с «Вулверхэмптоном».