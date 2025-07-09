Первые матчи Q1 ЛЧ. Итоги: Жальгирис близок, чтобы стать соперником Динамо
9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Литовский «Жальгирис» одержал победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» (2:0) в первом матче противостояния.
Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо».
Также в этот игровой день выиграли свои матчи Лудогорец (Болгария), ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния), Шелбурн (Ирландия).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
Жальгирис Вильнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:0
Голы: Ливиу Антал, 59, Кассим Хаджи, 85
Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0
Голы: Калоч, 87
ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1
Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65
Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
Гол: Адемипо Одубеко, 58
Все результаты Q1
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