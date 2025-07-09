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Лига чемпионов
09 июля 2025, 23:57 | Обновлено 10 июля 2025, 00:09
332
0

Первые матчи Q1 ЛЧ. Итоги: Жальгирис близок, чтобы стать соперником Динамо

9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

09 июля 2025, 23:57 | Обновлено 10 июля 2025, 00:09
332
0
Первые матчи Q1 ЛЧ. Итоги: Жальгирис близок, чтобы стать соперником Динамо
ФК Жальгирис

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Литовский «Жальгирис» одержал победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» (2:0) в первом матче противостояния.

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо».

Также в этот игровой день выиграли свои матчи Лудогорец (Болгария), ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния), Шелбурн (Ирландия).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

Жальгирис Вильнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:0

Голы: Ливиу Антал, 59, Кассим Хаджи, 85

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0

Голы: Калоч, 87

ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1

Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0

Гол: Адемипо Одубеко, 58

Все результаты Q1

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выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс Лудогорец Динамо Минск ФКСБ (Стяуа) Бухарест Интер Эскальдес Шелбурн Линфилд Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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