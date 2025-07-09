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Лига Европы
09 июля 2025, 23:23 | Обновлено 09 июля 2025, 23:30
162
0

Шахтер провел официальную тренировку накануне старта в Лиге Европы

Горняки в словенской Любляна проведут матч против финского Ильвеса

09 июля 2025, 23:23 | Обновлено 09 июля 2025, 23:30
162
0
Шахтер провел официальную тренировку накануне старта в Лиге Европы
ФК Шахтер

9 июля, накануне игры с «Ильвесом», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле спорткомплекса в словенском Брдо, что стало завершающим этапом подготовки к противостоянию с вице-чемпионом Финляндии.

Первые 15 минут занятия, как предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей СМИ. В начале сессии оранжево-черные провели разминку и упражнения в квадратах на удержание мяча, далее работали над коротким и средним пасом, ударами по воротам, а также выполнили серию игровых упражнений. В целом сессия длилась около 1 часа.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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