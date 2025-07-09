ФОТО. Тренировка Шахтера за два дня до первого матча Лиги Европы

Донецкий «Шахтёр» в Словении продолжает подготовку к первому официальному матчу нового сезона против финского «Ильвеса», который состоится в четверг, 10 июля, в Любляне.

8 июля «горняки» провели тренировку с акцентом именно на предстоящую встречу. Занятие началось с разминки, затем были привычные квадраты, работа в двух группах над удержанием мяча и развитием атакующих действий. В завершение поработали над игровыми аспектами и стандартными положениями. Вся сессия длилась 1 час 15 минут.

На среду запланированы традиционные предматчевые медиаактивности: открытая тренировка команды и пресс-конференция главного тренера Арды Турана и игрока «оранжево-чёрных».

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтёр» – «Ильвес» пройдёт 10 июля в Любляне (Словения) на стадионе «Стожице». Начало – в 21:00 по киевскому времени.