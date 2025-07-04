ФОТО. Тренировка Шахтера. Занятие за день до первого спарринга

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Словении. Работа не прекращается ни на день. 3 июля, накануне контрольного матча с «Горицей», «горняки» вновь провели теоретическое и практическое занятие.

В первой половине дня игрокам было предоставлено время для восстановления – это необходимо после насыщенных предыдущих дней, когда команда тренировалась по два–три раза в сутки. Ближе к вечеру тренерский штаб провел для подопечных видеоразбор, сразу после которого «оранжево-черные» вышли на поле.

Сессия состояла из разминки, упражнений на контроль мяча и взаимодействие между линиями, которые выполнялись в двух группах. Завершилось занятие двусторонней игрой в формате 10 на 10 с различными тактическими задачами.

4 июля «горняки» проведут еще одну утреннюю тренировку, а вечером команду ждет первый неофициальный матч под руководством Арды Турана – «Шахтер» сыграет контрольную встречу с хорватской «Горицей». Матч состоится в Брдо и начнется в 19:00 по киевскому времени.