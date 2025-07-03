ФОТО. Тренировка Шахтера в Словении. Разминка, бег, теория, практика

Среда, 2 июля, стала для футболистов «Шахтера» очередным днем тренировочной нагрузки. Подопечные Арды Турана провели две интенсивные рабочие сессии, а также теоретическое занятие.

Утренняя тренировка получилась крайне насыщенной разнообразными элементами: начав с разминки и серии квадратов на удержание и отбор мяча, далее «горняки» работали в ситуациях 1 в 1, 2 в 2, 3 в 3 с завершающими ударами по воротам. В конце сессии игроки дополнительно выполнили беговую работу.

Днем команду ждала теория с видеоанализом, а вечером «оранжево-черные» снова вышли на поле, где провели разминку, различные игровые упражнения с акцентом на тактику, и закрепили все двусторонкой.

В Словении «Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Ильвеса». Домашняя еврокубковая игра состоится 10 июля, ответная – 17 июля.