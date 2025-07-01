ФОТО. Тренировка Шахтера. Режим трехразовых занятий в действии

Футболисты «Шахтера» продолжают набирать форму на предсезонном сборе в словенском Брдо. Во вторник, 1 июля, команда Арды Турана вновь получила дополнительную нагрузку, проведя три тренировки.

Как обычно в такие дни, первое занятие стартовало в 07:15 по местному времени. «Горняки» сразу на поле выполнили разминку и серию игровых упражнений, а дальше работали на четырех станциях над координацией, ускорением, пасингом и ударами по воротам.

Днем «оранжево-черные» под наблюдением тренеров по физподготовке двумя группами занимались в фитнес-центре, а вечером вернулись на футбольное поле, где поработали над удержанием мяча в квадратах, а также акцентировано оттачивали комбинационные действия, разнообразные игровые и тактические моменты. В завершение тренерский штаб устроил подопечным мини-турнир.

В Словении «Шахтер» готовится к дебютным товарищеским матчам межсезонья с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Домашняя еврокубковая игра состоится 10 июля, а матч-ответ – 17 июля.