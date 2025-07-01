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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 16:12 | Обновлено 01 июля 2025, 16:46
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ФОТО. Тренировка Шахтера. Прокачали мышцы и выполнили рондо

Горняки продолжают работу над физическими кондициями

01 июля 2025, 16:12 | Обновлено 01 июля 2025, 16:46
250
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Прокачали мышцы и выполнили рондо
ФК Шахтер

Летние сборы «Шахтера» в Брдо продолжаются, и после вполне заслуженного воскресного выходного 30 июня команда под руководством Арды Турана вернулась к тренировкам.

Утренняя сессия началась с фитнеса на поле, во время которого игроки провели активацию и прокачали различные группы мышц. Далее с мячом выполняли упражнения «рондо», провели уже традиционные для сборов беговые занятия, а также отрабатывали определенные тактические аспекты.

Вторая тренировка состоялась ближе к вечеру и включала разминку, квадраты на удержание мяча и целую серию различных игровых и тактических упражнений, предложенных тренерским штабом «оранжево-черных». В целом сессия длилась почти полтора часа.

Напомним, в Словении «Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко», которые состоятся уже на этой неделе, а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Домашний еврокубковый матч состоится 10 июля.

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Шахтер Донецк тренировка фото чемпионат Украины по футболу Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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