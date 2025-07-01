ФОТО. Тренировка Шахтера. Прокачали мышцы и выполнили рондо

Летние сборы «Шахтера» в Брдо продолжаются, и после вполне заслуженного воскресного выходного 30 июня команда под руководством Арды Турана вернулась к тренировкам.

Утренняя сессия началась с фитнеса на поле, во время которого игроки провели активацию и прокачали различные группы мышц. Далее с мячом выполняли упражнения «рондо», провели уже традиционные для сборов беговые занятия, а также отрабатывали определенные тактические аспекты.

Вторая тренировка состоялась ближе к вечеру и включала разминку, квадраты на удержание мяча и целую серию различных игровых и тактических упражнений, предложенных тренерским штабом «оранжево-черных». В целом сессия длилась почти полтора часа.

Напомним, в Словении «Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко», которые состоятся уже на этой неделе, а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Домашний еврокубковый матч состоится 10 июля.