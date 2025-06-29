ФОТО. Тренировка Шахтера. Очень много бега: заработали воскресный выходной

Игроки «Шахтера», которые в Словении продолжают набирать форму и готовиться к новому сезону, провели две очередные сессии.

Утренняя тренировка 28 июня началась с разминки и фитнес-упражнений на все группы мышц, особенно на пресс, после чего команда немного поработала с мячом в непривычных вариациях квадратов. Но основную нагрузку составило другое: тренерский штаб предложил подопечным большой объем беговой работы.

Вечером «горняки» сосредоточились исключительно на тактике. Арда Туран и его ассистенты работали с командой над различными аспектами: выход из обороны, переходная фаза, синхронность действий в центре поля, прессинг и контрпрессинг и т. д. В награду за тяжелый и усердный труд на протяжении всей недели в воскресенье футболисты получили выходной для восстановления.

В Словении «Шахтер» готовится к товарищеским матчам межсезонья с «Горицей» и «Словацко», а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Домашний еврокубковый матч состоится 10 июля.