Наставник донецкого Шахтера Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя.

Команда горняков проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы 2025/26. 10 июля в 21:00 встретятся Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере. Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту наставника горняков.

ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя