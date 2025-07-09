ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя
Команда горняков готовится к матчам Лиги Европы против Ильвеса
Наставник донецкого Шахтера Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя.
Команда горняков проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
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Донецкий Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы 2025/26. 10 июля в 21:00 встретятся Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере. Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту наставника горняков.
ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя
🚨 Розігруємо м’яч з автографом Арди Турана! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 9, 2025
❗️ Умови участі читайте за посиланням нижче ⬇️https://t.co/O3Kl15WUr0#Shakhtar #giveaway pic.twitter.com/dAq5Dip1TF
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