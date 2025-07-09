Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 17:32 | Обновлено 09 июля 2025, 17:35
425
0

ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя

Команда горняков готовится к матчам Лиги Европы против Ильвеса

09 июля 2025, 17:32 | Обновлено 09 июля 2025, 17:35
425
0
ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя.

Команда горняков проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы 2025/26. 10 июля в 21:00 встретятся Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере. Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту наставника горняков.

ВИДЕО. Арда Туран показал мастер-класс, как нужно набивать мяч сидя

По теме:
Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи
Денис ЯНАКОВ: «Важную роль сыграл фактор главного тренера»
тренировка жонглирование Арда Туран видео чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Другие виды | 09 июля 2025, 10:51 3
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ

Всему виной допуск нейтралов на чемпионат мира 2025 года

Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Футбол | 09 июля 2025, 06:44 1
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал

Аргентинец отметил «Челси»

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 09.07.2025, 17:22
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08.07.2025, 21:50
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 09.07.2025, 01:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем