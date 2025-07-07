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  4. ВИДЕО. Это просто Бразилия. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 20:16 | Обновлено 07 июля 2025, 20:19
309
0

ВИДЕО. Это просто Бразилия. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке

«Динамо» продолжает подготовку к сезону УПЛ и квалификации ЛЧ

07 июля 2025, 20:16 | Обновлено 07 июля 2025, 20:19
309
0
ВИДЕО. Это просто Бразилия. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз показал мастер-класс по набиванию футбольного мяча.

«Это просто Бразилия», – написали болельщики в комментариях под Instagram-публикацией пресс-службы киевского клуба

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к квалификации Лиги чемпионов и новому сезону Украинской Премьер-лиги. Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят в Австрии.

На арене «Алюминий Спортни Парк» в словенском Кидричево киевская команда провела два спарринга против команды «Кишварда» (поражение 0:2 и победа 3:0).

ВИДЕО. Это просто Бразилия. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке

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Динамо Киев Игорь Суркис видео чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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