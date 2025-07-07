Президент «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз показал мастер-класс по набиванию футбольного мяча.

«Это просто Бразилия», – написали болельщики в комментариях под Instagram-публикацией пресс-службы киевского клуба

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к квалификации Лиги чемпионов и новому сезону Украинской Премьер-лиги. Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят в Австрии.

На арене «Алюминий Спортни Парк» в словенском Кидричево киевская команда провела два спарринга против команды «Кишварда» (поражение 0:2 и победа 3:0).

ВИДЕО. Это просто Бразилия. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке